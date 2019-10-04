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Международный форум «Живу спортом» пройдет в Подмосковье в декабре
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2019, 12:13
Как проинформировала пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона, что в доме правительства Московской области 11 декабря состоится международный спортивный форум «Живу спортом».
Событие включит в себя несколько сессий, специализированную выставку и вручение премии лучшим представителям спортивной индустрии в разных номинациях.
Отмечается, что дискуссии форума будут строиться по направлениям управления спортивной инфраструктурой, регионального спортивного менеджмента, спортивного туризма, маркетинга, цифровизации отрасли.
Для всех участников в день форума будет работать выставка спортивной индустрии. Гостями мероприятия станут известные спортсмены, общественные деятели, спортивные менеджеры и функционеры.
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