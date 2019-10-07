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Более 3 тыс подмосковных дорог обработали от гололедицы за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Октября 2019, 12:32
Как информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, что на территории юго-востока Московской области прошел дождь с мокрым снегом, от гололедицы рабочие обработали более 3000 дорог.
Отмечается, что наибольшее количество осадков за прошедшие сутки выпало в Егорьевске, Коломне, Кашире и Шатуре.
За прошедшие сутки дорожные службы очистили и обработали пескосоляной смесью более 3 тысяч дорог. В настоящее время осадки на территории Московской области закончились, температура - плюс 2.
Подмосковных водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
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