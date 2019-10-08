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Карта мобильных прививочных пунктов Подмосковья появилась в Сети
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Октября 2019, 13:15
Жителям Подмосковья стала доступна интерактивная карта, где отмечены передвижные прививочные пункты по вакцинации против гриппа.
Карта опубликована на официальном портале правительства Московской области. В мобильных пунктах жители региона смогут сделать прививку от гриппа вакцинами российского производства «Совигрипп» и «Гриппол плюс», защищающие от штаммов болезни, которые прогнозируют в наступающем холодном сезоне.
Дежурные автомобили отмечены на карте точками с надписью: «Передвижной прививочный пункт». Там же можно посмотреть их график работы в октябре, узнать от какого медучреждения региона организован пункт вакцинации и другую информацию.
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