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Поисково‑спасательную станцию в столичном районе Солнцево сдали в эксплуатацию
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Октября 2019, 12:16
Как информирует пресс-служба Мосгосстройнадзора, что власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию поисково-спасательной станции (ПСС) «Мещерская» на западе города.
Отмечается, что станция размещена на улице Воскресенская, владение 3, строение А (ЗАО, Солнцево) на берегу Мещерского пруда в одноименном поселке.
Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко подчеркнул, что в этом месте уже действует поисково-спасательная станция. Опытные спасатели – сотрудники МЧС – отвечают за безопасность людей, выполняют профилактические и поисково-спасательные работы».
Здание высотой два этажа с необходимым спасательным снаряжением построили за счет бюджета города.
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