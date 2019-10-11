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«Желтый» уровень опасности из‑за ветра объявили в Московском регионе на 12–14 октября
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Октября 2019, 12:10
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что на территории Москвы и Подмосковья с 12 по 14 октября объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, также в столице данный погодный уровень объявлен из-за дождя.
Отмечается, что «желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Такой уровень погодной опасности в Подмосковье и Москве из-за ветра со скоростью 12-17 метров в секунду объявили с 09:00 12 октября до 09:00 14 октября. Кроме того, в столице в это же время объявлен «желтый» уровень из-за дождя.
Аналогичный же уровень погодной опасности объявили в Тверской и Тульской областях.
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