11октября 2019
пятница
|
В Сеть выложили свыше 75 тыс кодов от подъездов в Московском регионе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Октября 2019, 12:15
Как информирует газета «Известия», что база с кодами от домофонов столичных и подмосковных подъездов выложена в свободный доступ в интернете, в ней указано свыше 75000 кодов.
Отмечается, что этот реестр может облегчить проникновение в дома мошенникам и спамерам, предупреждают специалисты по информационной безопасности. База может быть служебным справочником одной или нескольких компаний по доставке или крупных интернет-магазинов, не исключают они.
В базе также есть цифровые ключи от подъездов в Москве и некоторых городах Подмосковья. Выборочная проверка данной базы выявила, что часть ключей к подъездам рабочие, а часть уже не действует.
Вице-президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Олег Яшин предположил, что данная база похожа на шпаргалку для курьера, это может быть интернет-магазин или служба доставки.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +6 +8 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры