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Клиенты сыроварни в Истре смогут возвращать упаковки из‑под продукции за вознаграждение
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Общество — 11 Октября 2019, 12:24
Как рассказал основатель проекта «Русский пармезан», председатель Союза сыроваров России Олег Сирота, что с начала следующего года истринская сыроварня «Русский пармезан» перейдет на возвратную тару, всем покупателям будет предложено возвращать тару из-под молочных продуктов за вознаграждение.
Отмечается, что в настоящее время идет тестовый режим, но, когда все запустится в полную силу, планируется возвращать где-то пять рублей за банку и до 15 рублей за бутылку молока. Это даст возврат клиентов, придется меньше закупать банок, меньше тратиться на логистику и доставку.
Олег Сирота подчеркнул, что также рассматривается вариант вознаграждения в виде бесплатной бутылки йогурта или банки молока по выбору покупателя.
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