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Подготовку специальной техники по уборке дорог зимой почти завершили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Октября 2019, 12:16
Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, что более 90% снегоуборочной техники Подмосковья готово к зиме, всего на дороги региона выйдут более 4000 машин,.
Гержик подчеркнул, что большинство муниципальных образований подготовились к зимнему периоду хорошо и удовлетворительно. Работу в зимний период обеспечивают более 4500 единиц различной дорожной техники. Техника готова на 93%.
Отмечается, что парк включает снегоуборочные машины, грейдеры, самосвалы, погрузчики.
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