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40 новых уборочных машин закупили в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Октября 2019, 12:19
Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, что в текущем году в Московской области были закуплены 40 новых колесных и гусеничных машин для уборки тротуаров.
Гержик подчеркнул, что в предыдущие годы были обращения жителей на качество уборки тротуаров. В этом году было закупилено 40 единиц техники - и колесной и гусеничной.
Он отметил, что за четыре года в регионе на треть выросла протяженность тротуаров.
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