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СК проверяет информацию о самозахвате территории водохранилища в Мытищах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Октября 2019, 12:11
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитата РФ по Московской области, что следователи организовали проверку по информации СМИ о самовольном захвате природоохранной зоны Учинского водохранилища в городском округе Мытищи.
Отмечается, что ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что береговую линию природоохранной зоны Учинского водохранилища в Мытищах захватили местные жители-предприниматели. Они возвели забор на особо охраняемой природной территории и вырубили лесные насаждения.
Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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