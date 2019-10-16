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3,5 млрд руб субсидий выделено на соципотеку в Подмосковье с 2016 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Октября 2019, 12:12
Как проинформировала министр жилищной политики Помосковья Инна Федотова, что с начала действия программы «Социальная ипотека» в Московской области на субсидии потрачено 3,5 миллиарда рублей, сертификаты за время действия программы получили 1600 специалистов.
Федотова подчеркнула, что общая сумма субсидий, которая на сегодняшний день выплачена, - это 3,5 миллиарда рублей. Основная доля покупки жилья приходится на вторичный рынок. Из 1365 квартир - это свыше 84 тысяч квадратных метров - были приобретены на вторичном рынке.
Она добавила, что большим спросом пользуются двухкомнатные квартиры, их приобрели 569 штук, на втором по популярности месте идут однокомнатные квартиры - 298. Также при помощи социальной ипотеки куплено 10 частных домов.
По ее словам, за время действия программы сертификаты получили 1600 специалистов. Из них 950 врачей, 400 молодых ученых и более 200 учителей.
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