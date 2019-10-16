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Ночь на среду стала самой холодной с начала осени в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Октября 2019, 12:17
Как информируется на сайте «Метеоновости», что на столичной метеостанции ВДНХ в ночь на среду зафиксировали минус 0,3 градуса, эти показатели стали самыми низкими с начала осени в Москве.
Отмечается, что в ночь на 16 октября, как только стих ветер и небо начало освобождаться от облаков, температура воздуха в Москве понизилась, местами до отрицательных значений. На ВДНХ минимальные термометры показали минус 0,3 градуса. Это самая низкая температура на этой станции с начала осени.
В центре города ночью температура воздуха оставалась положительной, плюс 2,2 градуса. Но это не самая низкая температура месяца: 8 октября на Балчуге было 0,8 градуса.
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