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В новой Москве планируют расширить транспортную инфраструктуру
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Октября 2019, 12:50
Как информирует пресс-служба Москомстройинвеста, что на территории Троицкого и Новомосковского административного округа планируют построить объекты железнодорожной инфраструктуры.
Отмечается, что градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), которую возглавляет мэро Сергей Собянин, одобрила изменения в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: поселок Сосенское, Филимонковское, Троицк, депо Летово.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на двух земельных участках площадью 7,71 гектара и 28,29 гектара предполагается строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Высота будущих сооружений не будет превышать 45 метров.
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