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Подмосковье занимает третье место по числу заявок на конкурс «Лидеры России»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Октября 2019, 12:54
Как информируется на сайте конкурса, что число заявок на конкурс управленцев «Лидеры России» достигло 100 тысяч, заявки пришли из всех регионов России и 20 стран, Подмосковье находится в тройке лидеров по числу желающих принять участие.
Отметка в 100 тысяч заявок была преодолена 15 октября. Лидером по количеству заявок являются Москва (20,2%), Санкт-Петербурга (8,4%) и Московская область (6,3%). В топе также Свердловская область, Краснодарский край, Нижегородская и Ростовская области.
Как рассказал руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, что заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью.
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