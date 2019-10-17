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Выпущена новая версия приложения «Мособлгаза» с удобной оплатой и управлением счетами
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Общество — 17 Октября 2019, 12:56
Как информирует пресс-служба министерства энергетики Подмосковья, что «Мособлгаз» запустил обновленную версию мобильного приложения «Личного кабинета клиента», с помощью которого можно заплатить за газ и заказать дополнительные услуги.
Отмечается, что новая версия приложения всегда напомнит о периоде подачи показаний по вашему прибору учета газа и необходимости оплаты через удобные push-уведомления.
В приложении можно управлять несколькими лицевыми счетами, узнавать последние новости компании, определять расположение ближайшего клиентского офиса АО «Мособлгаз». В новой версии современный дизайн, большая стабильность и надежность работы, улучшенное управление. Скачать приложение можно бесплатно в App Store и Google Play.
Также в новой версии обновлен интерфейс, теперь у каждого абонента индивидуально отображается оборудование, которое установлено в его доме: газовая плита, газовый котел и другие.
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