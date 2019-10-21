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Температура в Можайске, Коломне и Серпухове 20 октября стала рекордной
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Октября 2019, 12:05
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в трех подмосковных городах 20 октября температура поднялась до рекордных значений, в целом среднесуточная температура превысила норму на 8-9 градусов.
Отмечается, что 20 октября в регионе, как и предыдущие дни, оказалось очень теплым. Среднесуточная температура превысила норму на 8-9 градусов. В некоторых городах обновились рекорды температуры.
Среди рекордсменов — Можайск, где воздух прогревался до 19,3, что выше предыдущего (рекорда - ред.), зафиксированного в 1957 году, на 4 градуса. Обновился абсолютный максимум для 20 октября и в Коломне, который теперь составляет 19, прежний, 16,4 градуса, наблюдался в 2012 году.
В Серпухове воздух прогрелся до плюс 19,9 градуса — был побит рекорд 2012 года, который составлял 14,9 градуса.
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