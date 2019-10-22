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Минэкологии проверяет информацию о загрязнении реки в Истре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Октября 2019, 12:13
Как информирует пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области, что инспекторы эконадзора приступили к проверке по обращению АО «Мосводоканал» о загрязнении реки в городском округе Истра.
Отмечается, что из общества поступило обращение о неудовлетворительной работе очистных сооружений ТСЖ «Ивановское» в одноименной деревне городского округа Истра.
Очистные сооружения, по поступившим сведениям, находятся в неудовлетворительном состоянии. Лабораторный анализ стоков показал превышение ПДК аммоний-иона и других загрязняющих веществ. Слишком мало очищенной воды попадает на водосборную площадь реки Истры. Эта река является источником питьевого водоснабжения Москвы. Расстояние от точки сброса сточных до реки составляет всего 500 метров.
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