22октября 2019
вторник
|
В Подмосковье сформировали план ремонта региональных дорог на 2020 год
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Октября 2019, 12:15
Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, что план ремонта региональных дорог на 2020 год уже полностью сформирован.
Гержик подчеркнул, что по региональным дорогам план уже сформирован, по муниципальным дорогам он сформирован на 76%.
Как уточняется в пояснительном материале, в 2020 году планируют отремонтировать 446 региональных дорог и 775 местных.
На сегодняшний день в Подмосковье отремонтировали почти 100% от планируемого в этом году количеств дорог. Многие муниципальные образования завершили ремонт дорог досрочно.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +8 +10
ночью +11 +13 утром +11 +13
Котировки
Партнеры