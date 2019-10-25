25октября 2019
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До 13 градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Октября 2019, 12:07
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 25 октября Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием гребня антициклона, воздух может прогреться до 13 градусов, осадков не ожидается.
Отмечается, что при облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 11-13 градусов, по области 8-13 градусов. Ветер западный 3-8 метра в секунд.
Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.
Синоптики отмечают, что у метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при наличии дыхательной и сердечной недостаточности пониженное содержание кислорода во влажном воздухе и на фоне повышенного атмосферного давления могут стать причиной ухудшения самочувствия и обострения.
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