25октября 2019
пятница
|
Медик рассказал, как метеозависимым людям подготовиться к резкому похолоданию
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 25 Октября 2019, 12:10
Как рассказала терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, что в преддверии резкого похолодания метеозависимым жителям Московского региона следует заняться физической активностью и избегать стрессовых ситуаций.
Ярцева подчеркнула, что нужно заранее закаляться, тренироваться, получать кардионагрузки, тогда сосуды могут нивелировать перепады давления и погоды. Если человек не может постоянно двигаться, следует внимательно относиться к прогнозу погоды и держать рядом прописанные таблетки», - сказала Ярцева.
Она добавила, что метеозависимые люди в основном психоэмоциональны. При резком изменении погоды им следует избегать стрессовых ситуаций и больше отдыхать.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +6 +8 ночью +6 +8
Котировки
Партнеры