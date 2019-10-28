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В Подольске предъявили обвинение мошенникам, бравшим кредиты по поддельным документам
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Общество — 28 Октября 2019, 12:23
Как информирует пресс-служба Подольской городской прокуратуры, что троим мошенникам, которые брали кредиты по поддельным документам в магазинах мебели Подольска, предъявили обвинение.
Отмечается, что следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело в отношении гражданина по факту совершения ряда мошеннических действий. Следствием установлено, что он совместно с двумя подельниками с августа 2016 года по апрель 2017 года в магазинах мебели Подольска оформлял в кредитных организациях по подложным документам кредиты.
По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску было возбуждено уголовное дело. Гражданину и двум его подельникам было предъявлено обвинение. После завершения предварительного следствия уголовное дело направлено в городскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.
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