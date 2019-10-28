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Дождь и до плюс 11 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Октября 2019, 12:36
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 28 октября в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими дождями, температура воздуха днем поднимется до плюс 11 градусов.
Отмечается, что погоду в Москве и области будет определять тыловая часть обширного, малоподвижного североатлантического циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура в столице - 8-10, по области - 6-11 градусов.
Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 7-12 метров секунду, местами порывами 15-18 метров в секунду. Давление повысится и в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность - около 50%.
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