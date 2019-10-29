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Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 20% в 2019 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Октября 2019, 12:13
Как информирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что за 9 месяцев 2019 года в Подмосковье уменьшилась смертность от туберкулеза, одна из причин – новое флюорографическое оборудование в больницах.
Отмечается, что с начала года количество умерших от туберкулеза составило 2,0 на 100 тысяч жители. В 2018 году этот показатель составлял 2,6 на 100 тысяч человек.
Благодаря переоснащению больниц и закупке нового оборудования в регионе на 12% увеличился охват населения профилактическими осмотрами.
Также в Подмосковье есть Центр госпитализации больных туберкулезом. С его помощью контролируют госпитализацию пациентов в профильные отделения медицинских организаций региона.
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