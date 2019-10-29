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Портал «Добродел» одолел отметку 1,5 млн пользователей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Октября 2019, 12:15
Как проинформировал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, что на портале «Добродел» зарегистрированы свыше 1,5 миллионов пользователей.
Рымар подчеркнул, что за прошлую неделю было получено почти 16000 новых пользователей. И буквально с понедельника количество новых пользователей перешагнуло отметку 1,5 миллиона. Это большая цифра».
За прошлую неделю на портал поступило более 14 тысяч обращений. При этом количество повторных жалоб сократилось в два раза.
Топ проблем прошлой недели: все, что связано с дворовыми территориями. На втором месте по количеству жалоб - вывоз мусора, дороги, многоквартирные дома, общественный транспорт, медицина.
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