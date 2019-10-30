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Более 3% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за ночь
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Октября 2019, 12:12
Как рассказал дежурный синоптик центра погоды «Фобос», что за минувшую ночь в Подмосковье выпало около двух миллиметров осадков, что составляет более 3% от месячной нормы, в столице выпал 1 миллиметр осадков.
Отмечается, что в некоторых районах Подмосковья выпало два миллиметра осадков, при норме для октября в 59 миллиметров - это более 3%.
В Москве за ночь выпал 1 миллиметр осадков, что составляет около 1,5% от месячной нормы.
30 октября в Москве и Подмосковье также ожидается не более 1 миллиметра осадков.
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