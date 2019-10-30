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Современные интеллектуальные системы применят при реконструкции участка Минского шоссе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Октября 2019, 12:16
Как рассказал представитель пресс-службы компании «Автодор», что при реконструкции участка Минского шоссе с 33-го по 84-й километр в Подмосковье используют самые современные технологии дорожного строительства с применением интеллектуальных систем не только при возведении конструкций дороги, но и в процессе ее эксплуатации.
Он отметил, что для снижения уровня шума вдоль всех населенных пунктов будут устроены шумозащитные экраны, а все стоки будут организованы и очищены с помощью локальных очистных сооружений, оборудованных по последнему слову техники и оснащенных ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания.
Контролировать движение будет современная автоматизированная система управления. На всей протяженности реконструированного участка, в том числе и на местных проездах, будет установлено освещение, и проведено комплексное благоустройство с озеленением.
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