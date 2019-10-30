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Около 2,5 тыс новых рабочих мест планируют создавать в Солнечногорске ежегодно
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Октября 2019, 12:17
Как проинформировал глава городского округа Владимир Слепцов, что активное привлечение инвесторов в подмосковный Солнечногорск позволит муниципалитету создавать не менее 2500 новых рабочих мест в год.
Слепцов подчеркнул, что главный вызов для нас – сделать все, чтобы солнечногорцы работали там, где живут. Поэтому мы планируем создавать в год не менее 2,5 тысяч рабочих мест.
По его словам, этого можно добиться с помощью привлечения в округ инвесторов. Например, открывшийся в апреле завод Mercedes предоставил Солнечногорску более 1,5 тысяч рабочих мест, а после выхода производства на полную мощность их станет 2,5 тысячи. Дистрибьютерский центр IKEA позволил трудоустроить около 700 человек. Продовольственная компания Barilla после расширения производства создала 60 рабочих мест.
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