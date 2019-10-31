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«Желтый» уровень опасности из‑за гололедицы продлили в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Октября 2019, 12:20
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве до позднего вечера 1 ноября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы.
Отмечается, что «желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Этот уровень погодной опасности в Московском регионе объявили до 23:00 1 ноября.
«Желтый» уровень объявили также в Тульской и Рязанской областях.
Водителям еще раз напомнили о необходимости поменять летнюю резину на авто на зимнюю.
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