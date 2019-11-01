01ноября 2019
пятница
|
Жители Подмосковья заготовили свыше 5,8 тыс кубов древесины по заявкам
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 1 Ноября 2019, 12:07
Как информирует пресс-служба ведомства, что комитетом лесного хозяйства Московской области с начала 2019 года получено 949 заявок на заготовку древесины для собственных нужд граждан, жители заготовили 5857 кубических метров древесины.
Отмечается, что по полученным заявкам было заключено 700 договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.
В том числе в Орехово-Зуевском (304 договора – 3238 кубических метров), Луховицком (116 договоров – 590 кубических метров) и Егорьевском (77 договоров – 301 кубический метр) лесничествах. Заготовка древесины проводилась для отопления, а также строительства или ремонта жилых домов и хозяйственных построек.
С начала текущего года 225 заявителям было отказано в оказании этой государственной услуги. Основанием послужило то, что содержание заявления и состав документов не соответствовали требованиям или содержали недостоверные сведения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Партнеры