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Скалодром может появиться в одном из парков Клина
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2019, 12:12
Как рассказала глава Клина Алена Сокольская, что в подмосковном Клину обсуждают вопрос об открытии скалодрома в одном из парков округа, также в рамках областной программы в муниципалитете продолжают благоустройство парка «Сестрорецкий».
Сокольская подчеркнула, что уже открылось целых три веревочных парка. Один — в оздоровительном лагере «Горизонт», второй - в городской парковой зоне, третий — в лесопарковой зоне Шариха - Глазовка. Что касается скалодрома, подумаем вместе с жителями, где его можно было бы разместить. Вполне вероятно, что он может появиться в одном из парков в рамках благоустройства.
Она отметила, что в рамках областной программы продолжается благоустройство парка «Сестрорецкий», в частности, уже установили столы для шахмат и тенниса, идет монтаж экоплощадки.
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