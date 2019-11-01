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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2019, 12:16
Как информируется на сайте «Метеовести», что в столице минувшая ночь отметилась самой низкой температурой с начала текущей осени, термометры показали минус 3,8 градуса.
Отмечается, что большая часть минувшего октября порадовала жителей Московского региона не по сезону теплой погодой, и в отдельные дни положительная аномалия температуры воздуха достигала 7-10 градусов. Только в конце месяца атлантическое тепло уступило арктическому холоду, и последние две ночи октября стали самыми холодными в Москве с начала осени.
В Подмосковье холоднее всего было в Серебряных Прудах – там столбики термометров опустились до минус 6,8 градуса.
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