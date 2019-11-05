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В Подольске разыскивают родственников 79‑летней женщины, найденной на ж/д станции
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Общество — 5 Ноября 2019, 12:03
Как рассказал сотрудник скорой помощи, что в одну из больниц подмосковного Подольска привезли 79-летнюю женщину с частичной потерей памяти, медики разыскивают ее родных.
Отмечается, что женщину обнаружили 4 ноября 2019 года во второй половине дня. Скорая помощь забрала ее из отделения полиции на железнодорожной станции Подольск. При себе у нее были пенсионное удостоверение и соцкарта, согласно которым ее зовут Аклимия Галяутдинова, ей 79 лет.
Данных о месте ее прописки в полиции не нашли, женщина не помнит, где она живет. Тех, кто знает ее родственников, просят позвонить по телефону: 8(919)761-35-47.
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