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Автозавод Hino планируют открыть в Химках в конце 2020 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Ноября 2019, 12:05
Как информирует президент ООО «Хино Моторс» Сэгава Микио, что открытие завода по выпуску японских грузовых автомобилей Hino в подмосковных Химках запланировали на конец следующего года.
Отмечается, что возведение предприятия началось в апреле текущего года. 5 ноября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл учебное заведение Hino на базе Химкинского техникума, которое будет готовить кадры для автомобилестроительной отрасли.
В конце следующего года планируется массовый запуск производства.
К открытию завода Hino в подмосковном техникуме подготовят необходимых специалистов.
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