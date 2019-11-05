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Жителей Подмосковья предупредили о ветре с порывами до 18 метров в секунду во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Ноября 2019, 12:08
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по региону, что 5 ноября в Подмосковье ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.
Отмечается, что при ветре следует закрыть все форточки и окна в помещениях, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Также не следует пользоваться лифтом и находиться рядом с окнами.
Автомобилистам следует оставить машину в гараже или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также на улице необходимо избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.
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