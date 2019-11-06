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«Аэроэкспресс» пока не планирует поднимать цену на проезд в часы пик
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Ноября 2019, 12:03
Как рассказала генеральный директор ООО «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева, что в ближайшие два года «Аэроэкспресс» не собирается вводить дифференцированную стоимость билетов в зависимости от времени рейса.
Бисембаева подчеркнула, что действительно были задумки о дифференцированном подходе к ценообразованию, особенно глядя на таксистов. У них цена зависит от времени суток, пробок. Но мы для себя решили, что не будем этого делать в ближайшие год-два. Нам сейчас интереснее донести до людей дифференциацию с точки зрения групп, пары.
Бисембаева добавила, что уже действует тариф «Туда-обратно», который дешевле, чем просто два билета в одну и другую сторону. Получить скидку можно и при покупке билетов на группу. Например, билет в одну сторону на группу из четырех пассажиров стоит 1,1 тысячи рублей, в обе стороны – 1,8 тысячи рублей.
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