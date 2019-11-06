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До 10 градусов тепла ожидается в Московском регионе в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Ноября 2019, 12:08
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 6 ноября в Москве и Подмосковье при облачной погоде пройдут дожди, максимальная температура воздуха днем составит плюс 10 градусов.
Отмечается, что предстоящим днем очередной циклон и его фронтальные разделы будут определять сценарий формирования погоды для Московского региона. По данным Метеобюро Москвы, 6 ноября ожидается облачная погода с дождем, начало которого прогнозируется ближе к полудню. Максимальные значения температуры в столице составят 8-10 градусов, по области - 5-10 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую отметку для 6 ноября более чем на 9 градусов», - говорится в сообщении.
Ветер будет дуть южной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду, в первой половине дня еще сохранятся порывы до 12-14 метров в секунду.
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