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Дождь и до плюс 8 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Ноября 2019, 12:05
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 7 ноября ожидается дождливая погода в Москве и Подмосковье, максимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов.
Отмечается, что при облачной погоде местами прольется небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 6-8 градусов, по области плюс 3-8 градусов. Ветер будет дуть западный 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 75%», - говорится в сообщении.
В Москве и области по прежнему будет тепло, влажно, пониженное атмосферное давление начнет слабо расти, но останется на пониженном фоне.
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