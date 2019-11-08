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Предприятие по производству деликатесов в Коломне планируют открыть во II квартале 2020 г
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Общество — 8 Ноября 2019, 12:20
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что монтаж оборудования на предприятии «Агрофуд» в Коломне стартует в начале 2020 года, открыть завод по производству венгерских деликатесов планируют в первом-втором квартале 2020-го.
Разин подчеркнул, что там уже практически завершен тепловой контур, подвозят оборудование, в первом-втором квартале следующего года будем открывать предприятие.
Он добавил, что часть оборудования уже поступила, монтаж начнется в начале следующего года.
Предприятие «Агрофуд» позволит создать более 123 новых рабочих мест, в общей сложности в него планируют вложить около 1,5 миллиардов рублей инвестиций. Площадь земельного участка составляет 5,95 гектара. Годовая проектная мощность - 4,8 тысячи тонн.
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