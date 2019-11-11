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Теплая погода с небольшим дождем ожидается в Московском регионе в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Ноября 2019, 12:08
Как информируется на сайте «Метеоновости», что теплая погода ожидается в Москве и Подмосковье 11 ноября, температура может достигнуть 11-12 градусов, при облачной погоде местами пройдет небольшой дождь.
Отмечается, что предстоящим днем Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 9-11 градусов, по области 7-12 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба.
Синоптики отмечают, что жителей ожидает благоприятные погодные условия без резких колебаний атмосферного давления.
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