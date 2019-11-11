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Горячая линия по услугам такси и каршеринга в Подмосковье начнет работать в понедельник
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Общество — 11 Ноября 2019, 12:10
Как информируется на сайте Управления Роспотребнадзора по Московской области, что они с 11 по 25 ноября запускают горячую линию для жителей Подмосковья, чтобы консультировать людей по услугам такси и каршеринга.
Отмечается, что услуги такси уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих людей, с помощью этих услуг можно комфортно прибыть в нужное место, особенно тем, кто не имеет своего собственного автомобиля.
На данный момент большой конкурент такси - это каршеринг. Каршеринг - аренда машины с поминутной тарификацией. В основном его используют в поездках по городу.
Тематическую консультацию по услугам каршеринга и такси можно получить по телефону 8(498)684-48-03.
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