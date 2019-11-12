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Аукцион на проведение благоустройства дворов объявят в Подмосковье до 15 декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Ноября 2019, 12:01
Как проинформировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, что до 15 декабря в Подмосковье планируют объявить аукцион на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году.
Хайкин подчеркнул, что наша задача - до 15 декабря объявить аукционные процедуры, чтобы как можно раньше приступить к работам в будущем году, чтобы в летний период завершить все работы по комплексному благоустройству дворовых территори.
По его словам, до 15 ноября все дворовые территории в Подмосковье необходимо включить в муниципальные программы «Комфортная городская среда».
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