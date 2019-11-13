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В Подольске разыскивают 16‑летнюю девушку с ДЦП, пропавшую около суток назад
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Общество — 13 Ноября 2019, 13:10
Как информируется в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте», что в Подольске полицейские разыскивают 16-летнюю девушку с ДЦП, которая пропала около суток назад.
Отмечается, что в дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление о том, что 12 ноября ушла из дома в колледж и до настоящего времени не вернулась Анастасия Лихевич, 2003 года рождения, проживающая в одном из домов на Революционном проспекте.
На вид Лихевич 16-17 лет, она среднего телосложения, рост 180 сантиметров, глаза зеленые, волосы белые, крашеные, до плеч. Была одета в черную куртку с капюшоном, с молниями во все рукава и белыми надписями, черную водолазку с белой надписью на груди, джинсы серого цвета и черные полусапоги. Особые приметы: инвалид ДЦП, прихрамывает на обе ноги, левая рука полностью не разгибается в локте.
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