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Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Клину
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Ноября 2019, 10:43
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в Клину нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, снаряд не представлял угрозы и был уничтожен.
Отмечается, что в 13:25 13 ноября поступил сигнал об обнаружении местными жителями в лесополосе возле проезжей части боеприпаса времен ВОВ по адресу: городской округ Клин, деревня Давыдково.
Боеприпас был уничтожен
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