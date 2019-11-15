15ноября 2019
пятница
|
Свыше 1,5 тыс участников зарегистрировались на международный молочный форум в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 15 Ноября 2019, 10:48
Как информирует пресс-служба министерства инвестиций и инноваций региона, что более 1500 человек оставили заявки на участие в работе предстоящего VI Международного агропромышленного молочного форума, который пройдет 26-27 ноября в доме правительства Московской области в Красногорске.
Как сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, что молочный форум является сегодня одним из ключевых событий года в агропромышленной сфере. За 5 лет подписано 39 инвестиционных соглашений на 25 миллиардов рублей. Только в прошлом году свою продукцию на выставке представили 30 компаний.
Он добавил, что на площадках форума обсуждаются приоритетные направления развития молочной промышленности: новые технологии в производственных процессах, инвестиции, импортозамещение и другие вопросы.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +3 +5
вечером +1 +3 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры