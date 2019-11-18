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Около 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Московского региона
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Общество — 18 Ноября 2019, 11:27
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что утром 18 ноября в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский отменили и задержали почти 50 прилетов и вылетов.
Отмечается, что во Внуково задержаны 23 рейса, еще четыре отменены. В аэропорту Домодедово девять рейсов задержали и отменили четыре. В Шереметьеве задерживаются шесть прилетов и вылетов.
По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменен один рейс.
Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани.
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