19ноября 2019
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Туман не мешает штатной работе аэропортов в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Ноября 2019, 10:46
Как информируют представители воздушных гаваней, что аэропорты Московского авиационного узла работают по расписанию в условиях тумана.
Отмечается, что жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника. Из-за тумана видимость может ухудшиться до 200-500 метров.
Пресс-службы аэропорта Домодедово сообщила, что видимость в районе аэродрома достаточна для совершения взлетно-посадочных операций. Домодедово обслужил ряд рейсов, которые были перенаправлены из других аэропортов.
Аэропорт Шереметьево также работает в обычном режиме.
Шереметьево работает в штатном режиме. В свою очередь представители справочных аэропортов Внуково и Жуковский также подтвердили о штатной обстановке.
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