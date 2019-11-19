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Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли в поле в Одинцовском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Ноября 2019, 10:51
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в Одинцовском округе в поле нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Отмечается, что накануне утром от оперативного дежурного ЕДДС Одинцовского городского округа поступил сигнал об обнаружении в поле 200 миллиметрового артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Одинцовский городской округ, ТУ Кубинка, село Дубки.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайшего жилого строения 300 метров. Выставлена охрана силами ОВД городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ на 19 ноября.
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