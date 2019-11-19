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Стартовал профессиональный конкурс в области туризма «Мастера гостеприимства»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Ноября 2019, 10:53
Как информирует пресс-служба комитета по туризму Московской области, что в России дали старт профессиональному конкурсу в области туризма «Мастера гостеприимства».
Отмечается, что данный конкурс является проектом проект АНО «Россия — страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства. К участию приглашаются не только работники сферы туризма, но и студенты профильных отделений.
Конкурс направлен на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий во всех сферах индустрии гостеприимства. Победителями станут 50 конкурсантов. Среди призов — участие в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти.
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