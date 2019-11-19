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Условия заражения венерическими болезнями сегодня

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Общество — 19 Ноября 2019, 19:00

Для заражения сифилисом необходимо наличие двух условий. Первое — вирулентность сифилитического яда. Второе — нарушение целости рогового слоя кожи или покровного эпителия слизистой оболочки. При целости рогового слоя можно безнаказанно касаться, например, мокнущих сифилитических папул, в отделяемом которых микроскоп открывает огромное количество оживленно двигающихся бледных спирохет; этой защитной ролью неповрежденного рогового слоя объясняются такие на первый взгляд странные факты: двое имеют coitus с женщиной, страдающей заразительными проявлениями сифилиса на половых частях; один из них заболевает, другой остается здоровым; у первого, наверное, на месте развившегося впоследствии первичного сифилитического проявления была хотя бы ничтожная трещина, ссадина, которая и послужила воротами инфекции, у второго неповрежденный роговой слой помешал спирохете проникнуть в кожу, послужил барьером против инфекции. Такие болезни часто связаны с низкой социальной отвественностью, так если ваша семья попала в такой список, тогда вам может помочь частная наркологическая клиника которая обеспечит скорейшее оздоровление пациента.

При попадании заразного материала на слизистые оболочки заражение происходит в том случае, если и на них есть в этот момент какие-либо нарушения целости. Однако ряд опытов, проведенных за последние годы, показал, что не следует пока столь категорически решать данный вопрос: удалось

несколько раз заразить сифилисом животных путем нанесения на неповрежденную слизистую оболочку века кашицы из яичек кролика- сифилитика, содержащей бледных спирохет, а также введением заразного материала в неповрежденное влагалище крольчихам.

Способы заражения сифилисом: 1) прямая передача

заразы от больного здоровому и 2) посредственное заражение через предметы, загрязненные вирулентным сифилитическим ядом.

Прямая передача в подавляющем большинстве случаев происходит при половых сношениях. На долю полового заражения в крупных городских центрах приходится, по моим наблюдениям, до 95,7%.

В дореволюционной деревне, по статистическим данным земских врачей, сифилис распространялся главным образом неполовым путем. С Октябрьской революции многое в этом отношении изменилось. Коренная ломка старого быта с резким сдвигом в сторону повышения культурности сельского населения, успехи санитарного просвещения с внедрением гигиенических навыков, огромная работа в области профилактики и лечения венерических заболеваний сказались самым решительным образом на снижении процента неполового заражения сифилисом.



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