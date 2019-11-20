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Декабрь в Московском регионе будет теплее обычного
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Ноября 2019, 12:17
Как информируется на сайте «Российской газеты», что по предварительному прогнозу, средняя температура в Подмосковье и Москве в декабре будет превышать норму, в ближайшие дни в регионе похолодает, но осадков практически не будет.
Отмечается, что в северной половине европейской территории России в декабре средняя температура превысит норму.
Московский регион также относится к северной половине, поэтому в Москве и Подмосковье тоже должно быть теплее обычного. Снег в столице ожидается не ранее начала декабря. В ближайшие дни похолодает, но осадков практически не будет.
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко подчеркнул, что это пока предварительный прогноз. Уточненный прогноз выйдет в последние дни ноября.
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